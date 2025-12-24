Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на Москву в среду, 24 декабря. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Градоначальник также отметил, что на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщал об уничтожении еще двух беспилотников, летевших на столицу. На месте также работали спецслужбы.

Кроме того, дроны пытались атаковать Москву в ночь на 24 декабря. К утру силами ПВО были уничтожены 3 вражеских беспилотника.