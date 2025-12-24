Собянин: направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего в сторону Москвы утром в среду, 24 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения обломков работают экстренные службы.



Вражеские дроны начали атаку на столицу ночью. К настоящему моменту уничтожены 3 украинских БПЛА.

В связи с этим в районе аэропорта Домодедово действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.