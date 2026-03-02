Желтый уровень опасности продлен в Москве из-за гололеда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за гололеда. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 21:00 среды, 4 марта.

В понедельник, 2-го числа, в столице ожидаются облачная погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха будет в пределах от 2 до 4 градусов, а ночью она может понизиться до минус 1 градуса.

При этом положительные дневные температуры сохранятся в городе до конца недели, за исключением 8 марта. Средний температурный фон будет на 2–3 градуса выше нормы, по ночам прогнозируется возвращение заморозков, рассказал синоптик Михаил Леус.