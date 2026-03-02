Форма поиска по сайту

02 марта, 08:54

Политика
Al Hadath: глава парламентской фракции "Хезболлы" погиб при ударе по Бейруту

Глава парламентской фракции "Хезболлы" погиб при ударе по Бейруту

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Председатель парламентской фракции "Верность сопротивлению", представляющей шиитское движение "Хезболла", Мухаммед Раад погиб в ходе массированной атаки Военно-воздушных сил Израиля на южные пригороды Бейрута. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Al Hadath.

По данным телеканала, всего при атаке на Южный Ливан погибли как минимум 10 человек.

Ранее израильские истребители начали наносить удары по объектам шиитской организации на территории Ливана в ответ на обстрел еврейского государства. В Тель-Авиве заявили, что "Хезболла" действует от имени Ирана, открывая огонь по гражданскому населению.

Военная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В ответ власти республики объявили чрезвычайное положение и приказали нанести удары по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позже стало известно, что в результате одной из атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан осудили произошедшее.

Лидер США Дональд Трамп допустил, что военная операция в Иране может продлиться около четырех недель. Он подчеркнул, что американские войска уничтожили больше представителей власти республики, чем планировалось.

Иран атаковал Иерусалим гиперзвуковыми ракетами

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
