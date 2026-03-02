Москалькова сообщила об отказе Киева принять 7 спасенных украинцев

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Семеро граждан Украины, эвакуированных российскими военными из зоны боевых действий, хотят вернуться домой, однако Киев их не принимает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Я со своей стороны прошу украинскую сторону этих людей принять, поскольку граница закрыта, нужно организовать эти мероприятия, чтобы их встретили на границе", – попросила она.

Она добавила, что в декабре 2025 года из зоны боевых действий вывезли 46 украинцев, 17 из них уже вернулись домой.

В начале февраля страны передали друг другу пленных военнослужащих в формате 157 на 157. Посредниками при возвращении россиян выступили ОАЭ и США.

Тогда на родину смогли вернуться трое мирных жителей из Курской области, которых держали в заложниках. Вместе с ними с каждой стороны было передано еще по пять раненых.

Оба мероприятия были проведены в рамках договоренностей, достигнутых в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Сразу после этого Москалькова раскрыла, что Москва направила Киеву список из 115 украинцев, которых готова передать, однако с украинской стороны последовал отказ.