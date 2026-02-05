В Россию вернулись трое жителей Курской области, которых Украина держала в заложниках

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Трое мирных жителей из Курской области, державшихся в заложниках на Украине, вернулись в Россию. Об этом в телеграм-канале рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Кроме того, в рамках стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными. С каждой стороны также было передано по 5 раненых.

"Наши ребята вернулись домой, это главное. С украинской стороны пленные из той тысячи, которую Украина не хотела брать", – написал он.

О возвращении 157 военнослужащих из украинского плена ранее сообщило Минобороны РФ. Посредниками при обмене выступили ОАЭ и США. Сейчас военным оказывают необходимую помощь в Белоруссии, после чего их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

РФ и Украина договорились обменять по меньшей мере по 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны во время третьего раунда переговоров в Стамбуле в июле 2025 года. Тогда же российская делегация предложила передать Украине тела 3 тысяч украинских военных.

В декабре того же года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Киев вернуться к масштабным обменам военнопленными. О новом обмене стороны договорились 5 февраля в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф уточнил, он произойдет впервые за последние пять месяцев.