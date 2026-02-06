Форма поиска по сайту

06 февраля, 11:54

Город

Нежилое помещение в историческом здании выставили на торги в Тверском районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Нежилое помещение выставили на торги в Тверском районе Москвы. Оно находится в историческом здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что город регулярно выставляет на аукционы нежилые помещения в исторических зданиях. Обычно они находятся в центральных районах и местах с большой проходимостью, что потенциально обеспечивает бизнесу стабильный поток клиентов.

Объект культурного наследия носит название "Здание Центропечати", в котором 25 апреля 1921 года была проведена запись речей Ленина Владимира Ильича "О продовольственном налоге", "О концессиях и о развитии капитализма", "О потребительской и промысловой кооперации". Здание расположено по адресу Тверская улица, дом 12, строение 2.

Выставленное на торги помещение находится на третьем этаже, его площадь составляет 129,2 квадратного метра. При этом работы по его сохранению должны быть согласованы с департаментом культурного наследия Москвы.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 19 февраля, сами торги пройдут 3 марта на электронной площадке "Росэлторг".

В прошлом году инвесторы приобрели в Тверском районе 6 помещений в объектах культурного наследия. Их общая площадь составила почти 1,3 тысячи "квадратов". При этом самое компактное помещение (114,7 "квадрата") расположено на 2-й Тверской-Ямской улице, а самое просторное (425,3 "квадрата") – на Тверской улице, рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Всего в 2025 году в столице провели 54 городских аукциона по реализации нежилых помещений. Суммарная площадь объектов превысила 56 тысяч "квадратов". Из 54 аукционов 46 представляли собой торги по продаже недвижимости, еще 8 предлагали приобрести право заключения договора аренды.

