Четыре нежилых помещения в Сокольниках выставлены на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на городские торги четыре коммерческих помещения в районе Сокольники. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Площадь помещений составляет от 28,8 до 102,2 квадратного метра. Все они расположены по адресу улица Стромынка, дом 21, корпус 2, на четвертом этаже здания. Недалеко находятся станции метро "Сокольники" и "Преображенская площадь".

Как отметил Пуртов, Сокольники являются подходящим районом для развития бизнеса. Там находится популярный парк, который часто посещают жители и гости города. Кроме того, у района хорошая транспортная доступность и высокая плотность населения. Благодаря свободному назначению помещений в них можно открыть магазины, досуговые центры, медицинские организации и многое другое.

Заявки на участие в аукционах по двум объектам принимаются до 12 марта, а по двум другим – до 16 марта. Сами торги состоятся 24 и 25 марта. Для участия необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в Восточном административном округе (ВАО) достаточно часто приобретали коммерческую недвижимость. Всего здесь купили 76 нежилых помещений. В 2025 году общая площадь приобретенных объектов составила 16,8 тысячи квадратных метров.

Ранее на востоке Москвы на аукцион были выставлены два коммерческих помещения в районе Северное Измайлово. Объекты площадью 83,6 и 154,8 квадратного метра имеют свободное назначение, поэтому подойдут для любого бизнеса. Они находятся по адресу Сиреневый бульвар, дом 3, корпус 5.

