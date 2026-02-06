Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 09:02

Происшествия

Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Камчатки

Фото: 123RF.com/cylonphoto

Землетрясение магнитудой 5,8, ощутившееся жителями Петропавловска-Камчатского, произошло у восточного побережья полуострова в Тихом океане, сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическая активность была зафиксирована в 16:24 по местному времени (07:24 по Москве. – Прим. ред.). Эпицентр находился в 94 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, а очаг располагался на глубине 29,8 километра.

Первоначально сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 5,5, но позже уточнили, что она составляет 5,8. При этом в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались силой в 3 балла.

Несколькими днями ранее землетрясение произошло недалеко от Северных Курил. Магнитуда составила 4,3. Эпицентр располагался в 4,3 километра восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. При этом тревога цунами не объявлялась.

Еще одно сейсмическое событие было зафиксировано у берегов Крымского полуострова в Азовском море, в 78 километрах к северо-западу от Керчи и в 35 километрах к северо-западу от Щелкина. Очаг был зафиксирован на глубине 10 километров. В результате никто не пострадал, разрушений не было.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика