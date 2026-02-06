Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Камчатки

Фото: 123RF.com/cylonphoto

Землетрясение магнитудой 5,8, ощутившееся жителями Петропавловска-Камчатского, произошло у восточного побережья полуострова в Тихом океане, сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическая активность была зафиксирована в 16:24 по местному времени (07:24 по Москве. – Прим. ред.). Эпицентр находился в 94 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, а очаг располагался на глубине 29,8 километра.

Первоначально сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 5,5, но позже уточнили, что она составляет 5,8. При этом в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались силой в 3 балла.

Несколькими днями ранее землетрясение произошло недалеко от Северных Курил. Магнитуда составила 4,3. Эпицентр располагался в 4,3 километра восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. При этом тревога цунами не объявлялась.

Еще одно сейсмическое событие было зафиксировано у берегов Крымского полуострова в Азовском море, в 78 километрах к северо-западу от Керчи и в 35 километрах к северо-западу от Щелкина. Очаг был зафиксирован на глубине 10 километров. В результате никто не пострадал, разрушений не было.

