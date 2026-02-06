Билеты на российские концерты комика Сабурова сняли с продаж

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Билеты на мартовские концерты стендап-комика Нурлана Сабурова в России сняли с продаж после запрета на въезд в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, утром 6 февраля зрители могли купить билеты на три концерта Сабурова. Например, 17 марта у него было запланировано выступление в Челябинске, 22 марта – в Орске, а 23 марта – в Оренбурге. При этом цены на билеты не превышали 7,5 тысячи рублей.

На концерт комика в Челябинске было продано около 20% билетов, а на выступление в Оренбурге выкупили почти все места, рассказали журналисты.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в целях нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты духовно-нравственных ценностей.

СМИ утверждали, что комик пытался легализовать заработанные в России деньги, игнорируя миграционные нормы и налоги. Кроме того, запрет на въезд может быть связан с критикой спецоперации на Украине.

Однако решение в отношении артиста может быть отменено по инициативе того органа, который его принял, при "исчезновении оснований", пояснил юрист Иван Соловьев.