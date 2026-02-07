Форма поиска по сайту

07 февраля, 06:55

Происшествия

Девочка, пострадавшая в ДТП с грузовиком под Красноярском, скончалась в больнице

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Число погибших в ДТП с грузовиком и пассажирским микроавтобусом в Рыбинском районе Красноярского края увеличилось до 6 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Девочка с тяжелой травмой, которая была доставлена в 20-ю больницу рейсом санавиации из Бородинской городской больницы, умерла утром в субботу, 7 февраля.

В сообщении отмечается, что врачи долго боролись за жизнь ребенка. Однако полученные при аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью.

ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в понедельник, 2 февраля. Водитель грузовика Iveco буксировал модульный дом. В этот момент прицеп отсоединился и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью".

В результате столкновения погибли пять человек, трое из них – дети. Кроме того, пострадали еще 7 детей.

Вскоре водитель грузовика был задержан. По информации СК РФ, он перевозил модульный дом на незарегистрированном прицепе, который был не предназначен для скоростных магистралей.

