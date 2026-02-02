Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 20:57

Происшествия

МВД уточнило число погибших подростков в ДТП под Красноярском

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

В ДТП с микроавтобусом под Красноярском погибли 3 несовершеннолетних. Данные уточнила пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Ранее СМИ со ссылкой на следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакассии сообщали, что в аварии погибли 4 подростков и 1 взрослый. По уточненным данным, ДТП унесло жизни 3 несовершеннолетних, а также человека в возрасте 31 года и еще одного – в возрасте 18 лет.

ЧП произошло на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в понедельник, 2 февраля. Микроавтобус "Газель" направлялся в сторону Канска, но на встречную полосу выехал отсоединившийся от грузовика прицеп с модульным домом. В результе машины столкнулись.

Уточнялось, что в результате случившегося погибли четверо абитуриентов вуза ФСИН и один сотрудник ГУ ФСИН. Кроме того, еще 6 человек пострадали и были госпитализированы – двоих направили в Бородинскую больницу, а четверо пострадавших доставили в Канскую.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика