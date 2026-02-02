МВД уточнило число погибших подростков в ДТП под Красноярском

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

В ДТП с микроавтобусом под Красноярском погибли 3 несовершеннолетних. Данные уточнила пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Ранее СМИ со ссылкой на следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакассии сообщали, что в аварии погибли 4 подростков и 1 взрослый. По уточненным данным, ДТП унесло жизни 3 несовершеннолетних, а также человека в возрасте 31 года и еще одного – в возрасте 18 лет.

ЧП произошло на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в понедельник, 2 февраля. Микроавтобус "Газель" направлялся в сторону Канска, но на встречную полосу выехал отсоединившийся от грузовика прицеп с модульным домом. В результе машины столкнулись.

Уточнялось, что в результате случившегося погибли четверо абитуриентов вуза ФСИН и один сотрудник ГУ ФСИН. Кроме того, еще 6 человек пострадали и были госпитализированы – двоих направили в Бородинскую больницу, а четверо пострадавших доставили в Канскую.