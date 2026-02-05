В Москве при поддержке грантов мэра реализуются десятки молодежных инициатив

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве при поддержке грантов мэра реализуются десятки социальных и образовательных инициатив – от семейных пространств и творческих студий до молодежных клубов и культурных мероприятий. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

"Город помогает молодому поколению развиваться во всех сферах: в спорте, творчестве, построении семьи и карьеры. Через конкурс грантов мэра Москвы мы поддерживаем самые востребованные и актуальные проекты НКО для молодежи, в том числе для студентов и молодых родителей", – отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Например, поддержку получил центр общественных инициатив "Журавли", который открыл компьютерный клуб "Кибергнездо" в Северо-Западном округе столицы. Пространство создавалось не только как место для досуга, но и как площадка для обучения, командной работы и участия в турнирах.

В клубе оборудованы игровые зоны и помещения для отдыха. Планируется, что каждую последнюю субботу месяца в помещении будут проходить мастер-классы и соревнования по Counter-Strike 2.

Руководитель проекта Анна Герасимова отметила, что главная цель проекта – сформировать полноценное молодежное сообщество вокруг киберспорта и дать участникам возможность развиваться в этом направлении.

Еще один грант получил фонд "Хрустальный очаг", который организует бал амбассадоров профессионалитета. Мероприятие объединяет традиции классических балов с образовательными задачами, в том числе развитием коммуникационных навыков, культуры общения и командной работы у студентов.

Основу участников составляют учащиеся московских колледжей, а в качестве гостей приглашаются педагоги, представители профессионального сообщества, ветераны и деятели культуры.

По словам президента фонда Наталии Золотаревой, участие в подготовке и проведении бала помогает студентам приобрести навыки, которые востребованы в профессиональной среде.

Отдельное направление поддержки – проекты, помогающие совмещать учебу и воспитание детей. Инициатива "Матрешка", реализуемая АНО "Институт демографического развития и репродуктивного потенциала", создала специальную комнату матери и ребенка в МГИМО.

Помещение оборудовано как полноценное семейное пространство. В нем есть мебель, зона отдыха, душевые, пеленальные столики и игровые зоны. Одновременно площадка может принимать до 20–30 детей вместе с родителями. Комната работает без предварительной записи и доступна студентам и сотрудникам вуза с утра до вечера.

Проект получил повторную поддержку гранта. На данный момент планируется проведение творческих занятий для детей, введение услуги аниматора и открытие аналогичной площадки в другом университете.

