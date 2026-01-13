Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 12:21

Общество

Востребованность сервисов коворкинг-центров для НКО выросла в 1,5 раза в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В 2025 году сервисами столичных коворкинг-центров для некоммерческих организаций (НКО) воспользовались около 170 тысяч человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2024-м. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она рассказала, что представители НКО устраивали в коворкинг-центрах деловые встречи, проводили мероприятия, получали информационную поддержку и пользовались услугами типографии.

Всего в 2025 году в столичных пространствах проводилось около тысячи различных мероприятий, включая фестивали, спектакли и мастер-классы, которые смогли объединить около 60 тысяч горожан.

Бронирование помещений стало наиболее популярным форматом. В коворкинг-центрах предоставляются переговорные, концертные залы, индивидуальные рабочие места. В некоторых пространствах также есть летние веранды и комнаты с кухонным оборудованием. Везде есть необходимая для проведения мероприятий техника: компьютеры, акустические системы, экраны, интерактивные доски.

Также популярен такой сервис, как организация мероприятий. Командам НКО помогают подготовить событие, подобрать площадку, пригласить гостей, найти партнеров.

Типография, которая есть в коворкинг-центрах, бесплатно печатает резидентам листовки, буклеты и брошюры. В прошлом году было выполнено 6,6 тысячи заявок, что практически на 20% больше, чем в 2024-м.

В рамках проекта "НКО Лаб" для всех желающих проводится обучение с участием экспертов. Для того чтобы получить ответы на интересующие вопросы, можно индивидуально проконсультироваться по телефону или онлайн. В 2025 году свыше семи тысяч сотрудников НКО воспользовались образовательными услугами.

Всего в Москве есть 13 коворкинг-центров НКО, два из которых открылись в павильоне № 44 на ВДНХ и в районном центре "Место встречи" на севере столицы. Первая площадка с залом для презентаций и кинопоказов может использоваться для проведения культурных мероприятий, так как сочетает в себе историческое наследие и современные технологии. Второе пространство находится недалеко от метро. Там можно проводить лекции и мастер-классы.

Ранее стало известно, что свыше 1,1 тысячи проектов столичных некоммерческих организаций (НКО) получили гранты мэра Москвы за пять лет. В 2025 году более чем из 700 заявок отобрали 229 лучших. Самые популярные номинации – "Молодежь Москвы", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт".

Читайте также


обществогород

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика