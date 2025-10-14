Наталья Сергунина: более 1,1 тысячи проектов НКО получили гранты мэра Москвы за пять лет

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 1,1 тысячи проектов столичных некоммерческих организаций (НКО) получили гранты мэра Москвы за пять лет. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Социально ориентированные НКО заботятся о детях и подростках, людях с особенностями здоровья, участниках СВО и их семьях, проводят творческие встречи и спортивные мероприятия. Такие проекты ежегодно получают поддержку на конкурсе грантов.

Как подчеркнула вице-мэр, всего за пять лет на конкурс поступило больше 4,3 тысячи заявок.

"Победителями стали авторы 1 135 инициатив. Самые популярные номинации – "Молодежь Москвы", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт", – поделилась Сергунина.

В 2025 году более чем из 700 заявок отобрали 229 лучших. При этом почти треть лауреатов впервые получили гранты.

Например, автономная некоммерческая организация (АНО) "Молодежная инициатива" победила в номинации "ЗОЖ и спорт" с проектом "Футбол в каждый двор". Весной 2026 года она начнет проводить открытые матчи.

По словам гендиректора организации Дениса Уваркина, их планируется организовывать с апреля по июнь на районных стадионах и футбольных полях во дворах. По итогам всех игр будет проведен финальный турнир. Соревнования состоятся в семи административных округах столицы.

В свою очередь, проект "Культурные коды молодой Москвы" консультационного центра "Счастливая семья" направит средства от гранта на проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам и поддерживающих семейные ценности.

"<…> будем проводить онлайн-лекции, квизы и квесты, а юных горожан пригласим рассказать о своих библиотеках, школах, дворах – о знакомых им маленьких уголках большой столицы. Это позволит другим узнать новое о городе", – поделилась креативный директор центра Ирина Корчагина.

В частности, ко Дню Государственного флага РФ 22 августа подготовят онлайн-лекции о государственных деятелях, повлиявших на ход истории.

Кроме того, АНО "Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий "Вспорте", одержав победу в номинации "Наше наследие", направит средства на реализацию проекта "Москва помнит: истории героев СВО".

Директор АНО Алина Воробьева рассказала, что было решено создать цифровую платформу с видеоинтервью, биографиями и фотографиями участников СВО из Москвы. Для этого у них и их близких планируется взять интервью. Участие в проекте примут более 500 волонтеров.

Авторы проекта создадут бумажные альбомы и полуметровые панно из гипсокартона с фотографиями и биографиями столичных бойцов.

Также проект в поддержку семей участников СВО реализует благотворительный фонд "Подари солнечный свет", победивший в номинации "Семейная Москва". По словам координатора проекта Светланы Мышкиной, благодаря гранту будет реализован просветительский проект для жен участников спецоперации "Мастерская развития и роста".

Начать работу команда планирует в марте. Занятия будут проводить по выходным в семейном центре благотворительного фонда на Открытом шоссе до конца декабря.

"Гранты – большое подспорье для благотворительных фондов. Они позволяют нам расти и помогать тем, кто нуждается", – подчеркнула вице-президент фонда и куратор проекта Гульнара Шведова.

Поддержать работу фонда может любой пользователь благотворительного сервиса на mos.ru. Там же доступна опция "Помочь всем".

Как сообщалось ранее, НКО помогают бойцам СВО и жителям новых регионов. Москвичи отправляют посылки с предметами первой необходимости и перечисляют средства на разные нужды. С февраля 2022 года в Зеленограде работает инициативная группа, которая зарегистрировала автономную НКО "Центр помощи нуждающимся "ЛетитеБабочки". В ее составе в настоящее время функционируют 3 волонтерские группы.