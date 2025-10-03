Собянин: в Москве открыты новые образовательные курсы для ветеранов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве запустили новые короткие образовательные курсы для ветеранов СВО на Украине, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Всего подготовили 15 практико-ориентированных программ в очном и дистанционном форматах длительностью от 8 до 20 часов. Возраст и уровень образования участников значения не имеют. Курсы разрабатывались с учетом запросов и интересов москвичей–ветеранов спецоперации, отметил мэр.

Например, горожане смогут освоить базовое техническое обслуживание автомобиля, лазерную резку на станках с программным управлением, 3D-печать, а также познакомиться с основами бизнеса по программе "СВОе дело. Начни сейчас".

Помимо этого, доступна категория "Домашний мастер", в которую входит обучение сантехническим, слесарным, отделочным и столярным работам, а также ремонту холодильников.

Подобрать подходящую программу и записаться на нее можно в отделе трудоустройства службы занятости Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. После прохождения курсов граждане получат сертификаты.

"Уверен, новые навыки помогут ветеранам СВО начать работать на себя или выйти на открытый рынок труда", – подчеркнул градоначальник.

Он напомнил, что столица оказывает бойцам спецоперации и их близким комплексную поддержку по различным направлениям. Одно из приоритетных – профессиональное развитие и помощь в трудоустройстве.

Ранее Собянин заявил, что московские предприниматели оказывают комплексную и системную поддержку в зоне СВО. Помощь носит разнообразный характер – от прямых денежных переводов и поставок техники до организации гуманитарных грузов и оказания соцуслуг семьям военных.