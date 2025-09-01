Собянин: московские предприниматели оказывают системную поддержку в зоне СВО

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Предприниматели Москвы продолжают оказывать комплексную и системную поддержку в зоне СВО, рассказал Сергей Собянин в MAX.

Как отметил мэр столицы, помощь носит разнообразный характер – от прямых финансовых переводов и поставок критически важной техники до организации гуманитарных грузов и оказания соцуслуг семьям бойцов.

"Например, представитель московского маркетингового агентства собрал и направил 55 миллионов рублей на нужды СВО. Лично съездил 23 раза, чтобы доставить все необходимое на фронт", – поделился Собянин, подчеркнув, что бизнесмен оказывает помощь нескольким бригадам и батальонам.

Другой предприниматель – участница спецпроекта "Время возможностей" организует регулярные сборы гумпомощи для Донбасса. Кроме того, добавил мэр, она предоставляет скидки на занятия детям участников СВО.

"Спасибо каждому за эту неоценимую помощь фронту. За широту души и готовность в любое время поддерживать тех, кто на передовой", – заключил глава города.

Как сообщалось ранее, столичные некоммерческие организации (НКО) собрали и отправили более 10 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов. Это удалось сделать при поддержке столичного Агентства общественных проектов. Акция длилась на протяжении почти двух месяцев.

Для детей из новых регионов были подготовлены посылки с одеждой, учебниками, рюкзаками и прочими школьными принадлежностями.