Столичные магазины отправляют на передовую дроны, стройматериалы и машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За время проведения СВО владельцы московских магазинов передали в зону боевых действий большое количество стройматериалов, военной техники и различных средств передвижения. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Многие предприниматели лично закупают необходимую технику и материалы по запросам от знакомых, которые находятся на фронте.

В частности, хозяйственный универмаг в Гагаринском районе отправил в 72-ю дивизию бензопилы, а магазин автозапчастей в Южном Чертанове передал отряду "БАРС-7" холодильники, радиостанции, средства РЭБ, дизельные генераторы и прочие материалы.

Владельцы и арендаторы ТЦ в Северном Чертанове перевели средства, на которые добровольцы приобрели квадрокоптеры, обмундирование, автомобили и генераторы для бойцов. В свою очередь, сотрудники строительного магазина из Нагорного района собрали большой гуманитарный груз из более чем 80 хозяйственных товаров.

Владельцы одной из торговых точек из Западного Бирюлева отправили военным генератор, способный работать без дозаправки в течение 10 часов. Магазин на Арбате передал российским бойцам робот-дрон, а автосалон из Покровского-Стрешнева – 280 баллонов газа.

Еще один магазин низких цен в районе Южное Тушино отправил на фронт промышленные товары. Кроме того, магазин электроники из Строгина передал участникам СВО более 150 автомобильных лампочек.

Универмаг из Левобережного района направил в Луганскую Народную Республику (ЛНР) рации, спутники, антидроновые системы и прочие предметы, необходимые в зоне боевых действий. Предприниматели из района Новогиреево отправили в Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР) стройматериалы, а из Гольянова – шлемы, бинокли и кабели.

Помимо этого, работники ТЦ и автосалона в Можайском районе отправили в зону СВО несколько машин "Патриот", прицелы, тепловизоры и различные средства для защиты, а магазин одежды в Очаково-Матвеевском – кроссовый мотоцикл и 50 комплектов всесезонного полевого обмундирования.

Ранее тысячи неравнодушных жителей Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы отправили 115-й гуманитарный конвой в Запорожскую область и ДНР. Жителям и организациям округа удалось собрать свыше двух тонн груза, включая маскировочные сети, радиоаппаратуру, электроинструменты, адресные посылки и прочие предметы.

Сергей Собянин рассказал о важности волонтерской помощи и медицинской реабилитации участников СВО. В частности, в столице работают крупнейшие госпитали для раненых. Кроме того, в Москве создан самый крупный в России реабилитационный центр, где также помогают и семьям военнослужащих.