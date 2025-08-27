Владельцы московских магазинов регулярно посылают гуманитарную помощь бойцам СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владельцы магазинов в Москве регулярно передают гуманитарную помощь бойцам СВО и сотрудничают с благотворительными фондами. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Основную часть гумпомощи составляют продукты, которые можно долго хранить. Например, более 250 упаковок тушенки, гречки и консервов собрали для участников спецоперации владельцы девяти универсамов, строительных и хозяйственных магазинов в районах Гольяново и Косино-Ухтомском. Они также передали лапшу быстрого приготовления, печенье, шоколад и другие продукты.

В свою очередь, владельцы сетевых супермаркетов в Преображенском передали военнослужащим в том числе банки с зеленым горошком и кукурузой, а сотрудники продуктовых магазинов в Сокольниках собрали продукты для сухих пайков.

Владельцы магазина хозтоваров в Войковском районе примерно раз в два месяца отправляют через волонтеров гумпомощь, куда кладут протеиновые батончики, энергетические напитки и еду быстрого приготовления.

Кроме того, сотрудники передали беженцам из пострадавших районов Луганской Народной Республики (ЛНР) 300 продуктовых пакетов. Помощь также передали предприниматели Левобережного района, Западного и Восточного Дегунина.

Зоомагазин на улице Тимирязевской тоже осуществляет доставку посылок в зону проведения СВО. Вместе с тем предприниматели Можайского района Западного административного округа перечисляют средства в благотворительные фонды, а также отправляют продуктовые и хозяйственные наборы.

В Северо-Восточном административном округе владельцы торговых центров, супермаркетов, химчисток и прачечных собрали сотни килограммов продуктов. Предприниматели из района Куркино Северо-Западного административного округа отправили десятки коробок с печеньем, газированную воду, кофе и конфеты.

Предприниматели из района Бирюлево Западное Южного административного округа оказали бойцам материальную помощь, а также собрали продуктовые пайки и сладкие наборы. В Нагорном районе в гумгрузы положили более 500 упаковок разнообразных круп.

Кроме того, владелец магазина в районе Орехово-Борисово Южное лично возит посылки в зону боевых действий, а сотрудники семи торгово-развлекательных комплексов в Чертанове Северном переводят деньги через волонтерские организации.

Помимо прочего, владельцы цветочного магазина и торгового центра Юго-Западного административного округа отправили продукты в 1429-й гвардейский мотострелковый полк и 177-й отдельный гвардейский полк морской пехоты.

Ранее тысячи неравнодушных жителей юго-запада Москвы отправили 115-й гуманитарный конвой в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику (ДНР). Удалось собрать свыше двух тонн груза, включая маскировочные сети, радиоаппаратуру, электроинструменты, адресные посылки, одежду, медикаменты и прочие материалы.

Груз был сформирован и доставлен при участии волонтеров ЮЗАО и депутата Мосгордумы Екатерины Раззаковой.

