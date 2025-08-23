Собянин: культурные учреждения столицы поддерживают участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Культурные учреждения Москвы поддерживают участников спецоперации, их семьи и пострадавших мирных жителей приграничных регионов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.



"Библиотеки проводят бесплатные занятия в кружках и студиях для детей бойцов СВО, а культурные центры организуют благотворительные концерты для жителей, оказавшихся в зоне конфликта", – отметил он.

С апреля участники боевых действий и дети военнослужащих могут бесплатно посетить кинопарк "Москино". Кроме того, детские школы искусств регулярно собирают гуманитарную помощь военным, отправляют открытки и оказывают поддержку беженцам. Педагоги творческих образовательных учреждений также выступают в госпиталях.



С начала 2025 года девять столичных театров провели гастроли в Херсонской, Курской, Белгородской, Брянской областях, ДНР и ЛНР. Мастерская "12" Никиты Михалкова посещала Херсонскую область и ДНР, а Театр кошек Куклачева – Курскую и Брянскую области.

Между тем в Москве проходит акция "Соберем ребенка в школу". До 30 сентября в поддержку детей из новых регионов можно передать школьную форму, канцелярские товары, одежду и обувь.

Сборы гуманитарной помощи ведутся в волонтерских центрах "Доброе место" и "Москва помогает". Собранные вещи отправят в несколько этапов. Первую партию планируется передать уже к началу учебного года.

