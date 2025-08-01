В Москве собирают учебные принадлежности для детей из новых регионов России

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице началась акция "Соберем ребенка в школу", до 30 сентября в поддержку детей из новых регионов можно передать школьную форму, канцелярские товары, обувь и одежду. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сборы гуманитарной помощи ведутся в волонтерских центрах "Доброе место" и "Москва помогает". Собранные вещи отправят в несколько этапов. Первую партию планируется передать уже к началу учебного года.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что День знаний должен быть праздником для каждого ребенка.

"Подарить можно как школьные наборы со всем необходимым для учебы, так и предметы для творчества. Поддержать школьников и принять участие в акции "Соберем ребенка в школу" могут жители города и столичные организации", – подчеркнула она.

С 2022 года для школьников из новых регионов было собрано больше 600 тысяч единиц канцтоваров и других предметов, необходимых для учебы. В прошлом году жители столицы передали более 160 тысяч вещей. Ресурсный центр "Мосволонтер" отправил две партии груза общим весом свыше 11,5 тонны. В акции приняли участие школы, вузы, некоммерческие организации (НКО), городские структуры.

Можно передать тетради, ручки, простые и цветные карандаши, рюкзаки, а также новую школьную или спортивную форму и повседневную одежду. Все вещи должны быть новыми, в упаковке или с бирками.

Узнать подробнее о том, какие вещи принимают, а также уточнить адреса и график работы пунктов можно по телефону 8 (499) 170⁠-02⁠-25. Горячая линия работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Ранее москвичи направили на помощь для российских солдат и офицеров, а также пострадавшим от боевых действий гражданам более 140 миллионов рублей. Отправлять пожертвования НКО можно с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru и городской программой лояльности "Миллион призов".

Например, фонд "Память поколений" оказывает поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, а фонд "Народный фронт. Все для победы" помогает, в том числе, жителям новых и приграничных регионов.

