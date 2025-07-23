Сергей Собянин рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Шесть резидентов столичных технопарков направили в зону проведения спецоперации более 60 тонн гуманитарной медицинской помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Фармкомпания из технопарка "Мосгормаш" разработала и начала производство препаратов, сгущающих кровь и снижающих кровотечение. Они востребованы на передовой в момент, когда необходима оперативная первая помощь.

Еще один резидент "Мосмедпарка" занимается производством вакуумных аппаратов, предназначенных для лечения ран с использованием отрицательного давления. Они способны улучшать кровообращение в тканях, способствовать заживлению и защищать от инфекций.



Другая компания из "Мосмедпарка" выпускает гемостатические бинты, порошок и гель на основа хитозана, который представляет из себя биополимер, получаемый из панцирей ракообразных. Средства могут остановить внешнее кровотечение за пару минут.



Помощь участникам СВО направляют и три производителя из технопарка "Строгино". 3D-фабрика занимается индивидуальными ампульницами для безопасной фасовки и перевозки лекарств. Вторая компания выпускает антисептические эластичные бинты, пояса, наколенники и налокотники для профилактики артритов и переохлаждений. Третий резидент производит перевязочные средства.



Вся помощь отправляется бесплатно, добавил мэр Москвы.

Помимо предпринимателей, бойцам СВО помогают и горожане. В столице продолжается акция "Москва помогает" в рамках масштабного проекта "Лето в Москве". Жители и гости Москвы уже передали в "Домики добра" свыше 4,6 тысячи вещей для участников специальной военной операции, детей из новых регионов и животных в приютах.

