Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К волонтерскому корпусу "Москва помогает" присоединились уже 17 тысяч человек. Среди них школьники и студенты, горожане среднего и "серебряного" возрастов, которые ежедневно готовят к отправке в новые и приграничные регионы России коробки с важным грузом, передает портал мэра и правительства Москвы.

Неравнодушные граждане приносят в штабы продукты, одежду, бытовую технику, средства личной гигиены и другие необходимые вещи. Они располагаются в каждом районе города. Их интерактивная карта размещена на странице спецпроекта mos.ru.

Штабы открылись более 3 лет назад. В настоящее время их уже 15, большинство из которых работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Сюда горожане могут принести крупы, макароны, консервы, чай, кофе, сахар, каши, пюре, соки, сухие молочные и безмолочные смеси, подгузники, впитывающие пеленки, пустышки и бутылочки для кормления. Кроме того, необходимы шампуни, зубные пасты и щетки, гели для душа, кусковое мыло, туалетная бумага, салфетки и другие предметы личной гигиены. Лежачим людям требуются подгузники для взрослых, пеленки, салфетки и очищающие пенки.

С начала работы штабов участниками сбора гумпомощи стали более 78 тысяч человек. Они смогли собрать свыше 4,7 миллиона единиц товаров, а общий вес отправленных грузов составил более 1,6 тысячи тонн.

Корпусы принимают только новые товары. Одежда и обувь могут быть любого размера. Среди бытовой техники лучше отдавать предпочтение устройствам небольших размеров, однако они также должны быть новыми и в упаковке.

Сбором, упаковкой и подготовкой к отправке занимаются волонтеры. Они принимают товары, проверяют сроки годности, ведут учет поступлений, распределяют вещи и продукты, упаковывают их. На каждую коробку наносятся наклейки с логотипом "Москва помогает".

Вместе с тем волонтеры проводят акции по сбору помощи в зону спецоперации и животным. Они проводятся регулярно, включая предпраздничные дни, например перед Новым годом, Днем защитника Отечества и в преддверии Дня знаний. Весной этого года волонтеры собрали и доставили в Курск 5 тонн подарков и гумпомощи, а в октябре прошлого года они передали более 2 тонн помощи, куда вошли корм, средства гигиены и другие предметы, в центр помощи животным "Причал" в Белгородской области.

Кроме того, волонтеры работают и в "Домиках добра", которые располагаются на площадках фестиваля "Московские сезоны".

Стать участником волонтерского корпуса может любой горожанин старше 14 лет.

"Меня вдохновляет помощь людям. Больше всего нравится упаковывать товары. Ведь именно от этого зависит сохранность гуманитарной помощи на момент, когда она доедет до тех, кто в ней нуждается", – отметила волонтер Елизавета Селикатова.

Она пришла в штаб "Москва помогает" в феврале 2023 года и смогла собрать свыше 1,9 тысячи часов деятельности.

"Доброта продлевает молодость. У нее нет возраста и границ. В "серебряном" возрасте открывается много возможностей пробовать новые виды деятельности и помогать другим", – указала волонтер "серебряного" возраста Ольга Антошкина.

Женщине 69 лет. В акциях она участвует с 2017 года, а в штабе трудится со дня открытия. На ее счету около 2 тысяч часов деятельности.

Фронту, семьям участников СВО и беженцам помогают и команды некоммерческих организаций (НКО) Москвы. Они изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, навещают бойцов СВО в госпиталях, собирают гумпомощь и пишут письма поддержки. Например, в районе Преображенское сложилось устойчивое местное сообщество, которое занимается различными вопросами района и называется "Преображенская помощь". Его создали до начала СВО, но в 2022 году решили помогать и бойцам.

