НКО помогают фронту, семьям участников СВО и беженцам

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Команды некоммерческих организаций (НКО) Москвы, а также волонтеры и неравнодушные люди изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, навещают бойцов СВО в госпиталях, собирают гумпомощь и пишут письма поддержки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С первых дней проведения специальной военной операций москвичи объединяются, чтобы помогать участникам СВО и жителям новых регионов", – говорится в сообщении.

НКО "Центр помощи нуждающимся "ЛетитеБабочки" выросла из группы в соцсети, которая была создана для координации помощи в феврале 2022 года. На данный момент в нее входят несколько волонтерских групп Зеленограда:

"Zелмаскировка";

"Маскировка. Поддержим наших. Зеленоград";

"Свеча армейская. ZOV".

Например, жители Зеленограда купили спецоборудование, швейные машины, а также научились плести камуфляжные сетки и изготавливать маскхалаты и другие необходимые военным вещи. Они делают окопные и блиндажные свечи, пакеты сухого душа.

Некоторые руководители и волонтеры организации являются участниками спецоперации, ветеранами боевых действий. Их опыт помог в разработке буксировочной мотоповозки. Машина не переворачивается на сложном рельефе, развивает скорость до 40 километров в час, а также перевозит до 400 килограммов груза.

Особое внимание "ЛетитеБабочки" уделяют участникам специальной военной операции. После возвращения домой их приглашают на патриотические и спортивные мероприятия, провести для школьников и кадет патриотические уроки "Разговоры о важном", на тренировки с мотобуксировщиком, в походы, на выставки.

НКО планирует развивать центр с различными видами помощи. Речь идет о медицинской, психологической и правовой.

В еще одном центре поддержки семьи и детства "Ладошка счастья" есть волонтерский корпус, в который входят добровольцы разного возраста. Участники помогают беженцам, приехавшим в Москву, а также участникам СВО и их семьям. Кроме того, центр собирает и отправляет гумпомощь в виде круп, консервов и средств личной гигиены.

Посылки отправляют 1–2 раза в месяц в зависимости от потребностей военных. За год москвичи передали через центр около 2 тонн помощи. Также волонтеры "Ладошки счастья" ежемесячно привозят в Главный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко расходные материалы, а к праздникам стараются порадовать пациентов чем-то особенным.

На сайте мэра рассказали, что акция "Добрые сухарики" появилась после того, как один из военных приехал в отпуск и рассказал, как его сослуживцам хотелось бы "простых домашних сухариков". Многодетные семьи отреагировали на просьбу, с тех пор регулярно делают домашнее лакомство со специями и передают с гумпомощью.

Акция "Письмо солдату" – это один из вариантов "передать привет из дома". В 2024 году около 2 тысяч писем подготовили многодетные семьи и школьники Москвы.

В районе Преображенское сложилось устойчивое местное сообщество, которое занимается различными вопросами района и называется "Преображенская помощь". Его создали до начала СВО, но в 2022 году решили помогать и бойцам.

Первой акцией стал сбор одежды и всего необходимого для жителей Донецкой и Луганской народных республик. После этого к сообществу присоединились и волонтеры, которые сами ездят на передовую. Помощь мамам и детям города Кременная в ЛНР стала отдельным важным направлением работы, когда там обстреляли и уничтожили родильный дом и больницу.

В начале 2024 года был зарегистрирован благотворительный фонд "Преображенская помощь", чтобы можно было сотрудничать с организациями и волонтерами, а также сделать пожертвования прозрачнее, помощь масштабнее. За прошедшее время москвичи поучаствовали в отправке 14 гуманитарных конвоев, передали автомобиль "УАЗ" бойцам на Луганском направлении и помогали детским домам.

Как отметили на портале мэра, фонд регулярно проводит встречи в Москве. Там они изготавливают и собирают все необходимое для фронта.

НКО помогают не только участникам спецоперации, но всем тем, кому нужна помощь. На mos.ru подчеркнули, что город поддерживает их инициативы и выделяет финансовую помощь в рамках конкурса грантов мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что социально ориентированные НКО с 2020 года смогли получить гранты мэра Москвы для реализации 1 086 проектов. Благодаря городской поддержке НКО провели патриотические, краеведческие и культурные акции, встречи молодежи с инженерами, предпринимателями и представителями других отраслей. Проекты были выбраны экспертами в разных номинациях при помощи конкурса.

Кроме того, в столице насчитывается более 30 тысяч некоммерческих организаций, которым город оказывает всестороннюю помощь в целях развития благотворительности. Из всех существующих в столице НКО около 10 тысяч являются социально ориентированными.