Более трех тысяч подарков для бойцов СВО собрали на "Московской весне Победы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города

Свыше 3,3 тысячи подарков для участников СВО собрали на фестивале "Московская весна Победы", на площадках которого с 1 по 11 мая работали "Домики добра" проекта "Москва помогает". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Подарки принимались на 28 фестивальных площадках. Волонтеры помогали москвичам упаковывать вещи, подписывать открытки с добрыми пожеланиями и поздравлениями к 9 Мая, отметила глава комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

По ее словам, для бойцов спецоперации, детей из новых российских регионов и животных из приютов на приграничных территориях всего передали более 8 тысяч подарков.

Для военных граждане приносили мужские наборы по уходу, носки, стельки, предметы личной гигиены и сладости к чаю. Для детей, проживающих на новых территориях, передали игрушки, конструкторы, книги, школьные принадлежности и кондитерские изделия. В "Домики добра" граждане принесли свыше 3,7 тысячи вещей.

Приютам и животным на приграничных территориях подарили корм, средства для уборки медицинских и ветеринарных помещений, пеленки и игрушки. Всего горожане передали свыше тысячи предметов.

Товары приносили новыми, с бирками и в упаковке. Срок годности кондитерских изделий составлял не менее 3 месяцев. Все собранные подарки доставят адресатам.

Поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для жителей новых и приграничных территорий москвичи могут также в одном из 15 штабов "Москва помогает". Там принимают продукты длительного хранения, постельные принадлежности, новую одежду, товары по уходу за детьми и другое.

С начала работы штабов горожане принесли свыше 4,69 миллиона единиц помощи. В новые и приграничные регионы отправили более 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза.

Помощь бойцам СВО оказывает и участник московских ярмарок Сергей. Совместно с односельчанами он покупает, упаковывает и высылает в зону спецоперации средства личной гигиены и собственную продукцию, в том числе сухой душ и окопные свечи. Более того, мужчина приобретает консервы и другие продукты, которые затем передаются военнослужащим.