Как московские НКО заботятся о ветеранах, бойцах и жителях новых регионов

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Некоммерческие организации Москвы объединяют людей, помогающих городу осуществлять социально значимые программы, в том числе поддерживать тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущие семьи, ветеранов ВОВ, солдатов и офицеров российской армии, участвовавших в военных операциях, бойцов, диких и бездомных животных, передает портал мэра и правительства столицы.

"Поддержка бойцов и ветеранов приобретает особый смысл в преддверии юбилея Великой Победы, который мы отмечаем в этом году. Защита и служение Отечеству во все времена было и остается священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество", – рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

На портале mos.ru желающие могут помочь НКО, которые поддерживают бойцов армии РФ, выполняющих задачи в зоне СОВ, добровольцев и мирных жителей. В благотворительном сервисе в сентябре прошлого года открылась категория "Участникам боевых действий", в том числе там представлен фонд "Народный фронт. Все для победы".

Благодаря собранным средствам специалисты закупают и передают в зону спецоперации оборудование и амуницию, в том числе радиостанции, стройматериалы для полевых медпунктов, тепловизоры и гумпомощь.

Фонд привлек к своей работе свыше 2 тысяч волонтеров с мая 2022 года. Участники помогают доставлять гуманитарные грузы, участвуют в устранении последствий паводков и оказывают поддержку жителям новых территорий и соседних регионов.

Кроме того, в октябре прошлого года "Народный фронт. Все для победы" стал лауреатом премии "Благотворитель Москвы" в номинации "Лучшая волонтерская программа".

За время, прошедшее с момента подключения фонда, с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru им было собрано свыше шести миллионов рублей.

Желающие могут на благотворительном сервисе могут поддержать и ветеранов ВОВ. На mos.ru представлен фонд "Память поколений". Собранные деньги уходят на оплату для ветеранов курсов реабилитации, медизделий и средств передвижения. Фонд также проводит акцию "Красная гвоздика". В этом году акция проходит по всей России. Чтобы принять участие в "Красной гвоздике", необходимо купить значок с красной гвоздикой. Их можно найти в сетевых магазинах, у волонтеров и партнеров фонда. Средства от приобретения пойдут на покупку протезов, слуховых аппаратов, электрических колясок, оплату операций и другое.

На mos.ru представлены еще 97 НКО, кроме организаций, поддерживающих ветеранов и военнослужащих. Компании помогают детям, взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, пожилым людям, бездомным животным. Также на благотворительном сервисе существует опция для создания собственного сбора в поддержку НКО.

Ранее сообщалось, что участники программы "Миллион призов" могут направить накопленные баллы на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов СВО. Желающие могут отправить 500, 1 000, 2 000 и 3 000 баллов, каждый из которых равен одному рублю.