Баллы "Миллиона призов" направляют ветеранам Великой Отечественной и бойцам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участники московской программы лояльности "Миллион призов" смогут направить накопленные баллы на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и бойцов спецоперации. Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на столичный департамент информационных технологий.

Граждане могут помочь ветеранам ВОВ, переведя баллы в адрес благотворительного фонда "Память поколений", который свыше 10 лет адресно помогает сражавшимся за Родину. Средства организации идут на оплату операций, курсы по восстановлению, закупку современных протезов, слуховые аппараты, инвалидные коляски и другие средства для реабилитации.

За все время работы фонд помог свыше чем 19 тысячам россиянам. В рамках "Миллиона призов" горожане могут отправить на благотворительность 500, 1 000, 2 000 и 3 000 баллов, каждый из которых эквивалентен одному рублю.

Направить свои баллы можно и бойцам СВО. Участники программы уже направили на благотворительность свыше 123 миллионов рублей, поддержав не только бойцов на передовой, но и оказав гуманитарную помощь жителям прифронтовых и новых территорий страны.

Деньги, полученные от проекта, идут на покупку авто, дронов, амуниции, средств РЭБ и другого оборудования. В адрес мирных жителей поступают медикаменты, продукты, вода, средства личной гигиены.

В разделе фонда "Народный фронт. Все для победы!" на странице программы "Миллион призов" можно увидеть свыше 900 отзывов, оставленных москвичами. Участники благодарят защитников и делятся своими словами поддержки.

Направить свои баллы на благотворительность можно на сайте "Миллион призов". Сначала пользователю нужно авторизоваться при помощи своей учетной записи mos.ru, потом в разделе "Поощрения" найти "Благотворительность", нажать карточку нужного фонда, ввести сумму пожертвования и оформить заказ. После этого пользователю придет индивидуальный код, который позволит отследить зачисление средств через сайт фонда. Данные обновляются от 1 до 2 раз в месяц.

Потратить городские баллы можно и на другие цели. В частности, при помощи "Миллиона призов" москвичи пополнили свои карты "Тройка" более 1,2 миллиона раз. Накопленными баллами "Тройку" можно пополнить на 200, 400, 600, 800 или 1 000 рублей. Сами баллы выдают за участие в электронных проектах "Активный гражданин", "Город заданий", "Электронный дом", "Город идей", "Наш город" и других. В 2025 году баллами свои карты пополнили уже свыше 15 тысяч горожан.

