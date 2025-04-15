Суперсервис "Переезд по программе реновации" присоединился к программе "Миллион призов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Суперсервис "Переезд по программе реновации" присоединился к программе лояльности "Миллион призов". Городские баллы теперь можно получать за оказанные цифровые услуги реновации: переезд, осмотр квартиры, оформление договора. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Городской проект "Переезд по программе реновации" предоставляет москвичам широкий спектр электронных услуг, инструкций и уведомлений, связанных с переселением в рамках программы реновации. Благодаря сервису жители столицы могут ознакомиться с необходимой информацией о процессе переезда и взаимодействовать с участниками процесса в режиме реального времени.

В настоящий момент москвичи могут воспользоваться шестью услугами сервиса, в частности записаться на осмотр квартиры, подать заявление на устранение строительных дефектов, загрузить документы, а также запланировать подписание договора или посещение нотариуса, уточнил Овчинский.

Шестая услуга – помощь при переезде, в рамках которой горожане могут бесплатно заказать автомобиль и грузчиков. По словам главы ведомства, чтобы получить городские баллы, участнику программы реновации необходимо пройти авторизацию на портале mos.ru после получения уведомления о переселении и воспользоваться услугами суперсервиса.

"После этого пользователю начислят от 200 до 500 баллов городской программы лояльности "Миллион призов" в зависимости от оказанной услуги", – добавил Овчинский.

Баллы начисляются только совершеннолетним участникам программы реновации после того, как в личном кабинете появится статус "Услуга оказана". Получить баллы можно один раз за каждую услугу, если у участника есть полная учетная запись на mos.ru.

С помощью них москвичи смогут получить товары и услуги от партнеров программы "Миллион призов". В частности, это могут быть скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах. Также баллы можно направить на благотворительность.

В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция, которую можно найти в суперсервисе. Благодаря ей можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, воспользоваться ссылками на полезные услуги.

Кроме того, при настройке параметров в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию, добавили в ведомстве.

Между тем к суперсервису обратились свыше 100 тысяч человек за все время его работы. Например, 8 тысяч заявок москвичи подали на осмотр квартиры, а 4,5 тысячи жителей столицы загрузили документы онлайн. Также около 200 человек записались к нотариусу.

Кроме того, "Переезд по программе реновации" позволяет горожанам получать своевременные уведомления о каждом этапе переселения. Среди сообщений, которые получили жители Москвы, была информация о начале переселения, предложения о новых квартирах, уведомления о необходимости подписать согласие или отказ после осмотра жилья.