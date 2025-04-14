Дом по программе реновации построят на Стартовой улице в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации появится на Стартовой улице в Лосиноостровском районе Москвы. Проект уже согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, слова которого приводятся на портале мэра и правительства столицы.

Новостройка расположится на участке № 5/2 на месте расселенного дома. Здание будет рассчитано на 134 квартиры.

Часть квартир спроектирована с учетом потребностей маломобильных москвичей и тех, кто проживает с ними. Входы в дом будут сделаны без пандусов и ступеней, они расположатся на одном уровне с землей, а проходы в вестибюли, лифтовые холлы и межквартирные коридоры построят без порогов и перепадов.

На первом этаже новостройки будут находиться колясочная, комната консьержа и помещения административного назначения с отдельными входами с улицы. Также там заработает центр информирования по переселению в рамках программы реновации.

Ранее около 730 жителей четырех старых домов в столичном районе Ивановское начали осматривать квартиры в новостройке по программе реновации. Под заселение передали дом по адресу Зеленый проспект, дом 103. Туда могут переехать жители устаревших домов на Федеративном и Зеленом проспектах.

Новый дом появился неподалеку от расселяемых зданий, что позволит жителям не менять школу и детсад. Рядом находятся магазины, медицинские объекты и станция метро "Новогиреево".

