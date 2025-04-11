Около 730 жителей района Ивановское начали осмотр квартир в новостройке по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 730 жителей четырех старых домов в столичном районе Ивановское начали осматривать квартиры в новостройке по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Под заселение по программе реновации передали новостройку по адресу Зеленый проспект, дом 103", – уточнил он.

Туда могут переехать жители устаревших домов на Федеративном и Зеленом проспектах. Кроме прочего, на первом этаже нового дома появится Центр информирования по переселению, куда можно будет обратиться по всем вопросам переезда.

"Всего в районе Ивановское по программе реновации предстоит расселить 21 дом, новые квартиры получат около четырех тысяч горожан", – заключил Ефимов.

Новый дом появился неподалеку от расселяемых зданий, что позволит жителям не менять школу и детсад. Рядом находятся магазины, медицинские объекты и станция метро "Новогиреево".

"Жилой комплекс по программе реновации состоит из пяти секций общей площадью свыше 39 тысяч квадратных метров. В нем 356 квартир с готовой улучшенной отделкой", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Придомовую территорию возле новостройки благоустроили – возвели две детские площадки и одну спортивную площадку, а также зону для отдыха жителей. Здесь же появились камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

Новый дом уже стал четвертым зданием по программе реновации, возведенным в этом районе и переданным под заселение. Первыми к осмотру нового жилища приступили жители дома 48, корпусов 2 и 89, корпуса 1, на Федеративном и Зеленом проспектах соответственно. Это около 300 горожан, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Через неделю к ним присоединятся более 430 жителей еще двух пятиэтажек на Зеленом проспекте – горожане из домов 93 и 95. Поэтапное переселение позволит равномерно распределить нагрузку на сотрудников Центра информирования и больше времени уделить каждой семье на всех стадиях, начиная с осмотра квартир и заключения договоров до переезда в жилой комплекс", – объяснил Гаман.

Кроме того, горожане, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru, могут воспользоваться сервисом "Переезд по программе реновации", чтобы ускорить и сделать переезд более комфортным. Через портал можно направить ряд документов и записаться к нотариусу.

На этапе переезда доступна заявка на бесплатную помощь при переезде в виде предоставления транспорта и грузчиков. Найти необходимые инструкции по переезду в рамках программы реновации можно в том же сервисе.

Всего в Восточном административном округе Москвы расселили уже 136 домов.

Ранее в столице по программе реновации возвели еще один жилой комплекс. Он появился в районе Котловка по адресу улица Ремизова, дом 11, корпус 2, рядом со станцией метро "Нагорная". Его общая площадь превысила 16 тысяч квадратных метров. Вместе с тем в районе ЖК располагаются учебные заведения, объекты спорта и здравоохранения.

