Более 15 тысяч обращений по реновации были обработаны в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты обработали более 15 тысяч обращений по реновации за первые три месяца 2025 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

По его словам, обращения принимали общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации и Единый контактный центр комплекса градостроительной политики и строительства. Они обработали 9,3 и 6,3 тысячи заявок соответственно.

При этом специалистам поступило почти 16 тысяч обращений, что на четыре тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Такие показатели свидетельствуют о росте заинтересованности граждан в ходе реализации программы реновации и в комплексном благоустройстве города", – отметил Овчинский.

Наибольшее количество вопросов касалось процесса переселения в рамках программы. Жители столицы интересовались своими правами и гарантиями, а также хотели узнать о сроках переселения и использовании "стартовых" площадок.

В соответствии с программой жители старых домов получают новое жилье в современных домах с улучшенной отделкой вместо старых квартир. Всю необходимую информацию о программе москвичам готовы предоставить сотрудники общественного штаба, добавил его председатель Валерий Теличенко.

"За первые три месяца 2025 года в общественный штаб на приемы, в том числе с участием представителей профильных ведомств, пришло более 500 человек", – рассказал он.

Кроме того, участники программы могут получить расширенную консультацию по конкретному вопросу на личных приемах. Во время них специалисты могут более детально разобрать запрос и помогут ознакомиться с необходимыми документами.

Москвичи могут обратиться в общественный штаб по телефону +7 (495) 548⁠-20⁠-80. Заявки принимаются в будние дни с 09:00 до 20:00. Чтобы посетить прием, жителям столицы необходимо предварительно записаться по адресу Лихов переулок, дом 3, строение 1.

Также обращения принимаются в Едином контактном центре по телефону +7 (499) 401⁠-01⁠-01. Горожане могут позвонить туда в будние дни с 08:00 до 20:00. Заявление можно отправить по электронной почте или электронной форме на сайте градостроительного комплекса города Москвы и портале "СтроимПросто".

Между тем с начала программы реновации в СВАО было передано под заселение 49 новостроек. Всего по программе реновации жилья в округе предстоит расселить 499 домов. В результате современные жилища получат свыше 86 тысяч жителей.