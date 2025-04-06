Почти 50 новостроек передано под заселение по программе реновации в СВАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

49 новостроек передано под заселение с начала программы реновации в СВАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"Общая площадь квартир там составила свыше 550 тысяч квадратных метров", подчеркнул Ефимов.

По его словам, расселение затронуло жителей свыше 100 домов в СВАО. Но всего по программе реновации жилья в округе предстоит расселить 499 домов. Современные жилища получат свыше 86 тысяч жителей.



Придомовые территории новостроек благоустроят, высадят деревья и кустарники, возведут детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. Кроме того, появятся камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

"Переданные под заселение новостройки находятся в 14 районах Северо-Восточного округа. По восемь жилых комплексов расположено в Бабушкинском районе, Лосиноостровском и Южном Медведкове, а пять – в Марьиной Роще", – указал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

На первых этажах новостроек появятся помещения для консьержей, колясочные и лифты, а также нежилые помещения, предназначенные для объектов социально-бытового назначения.

Больше всего горожан, получивших новые квартиры в СВАО, проживает в Бабушкинском районе – почти 3,6 тысячи. В Южном Медведкове новоселами стали почти две тысячи человек, а в Марьиной Роще – более 1,4 тысячи москвичей, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Мосгосстройнадзор уже выпустила выдал разрешение на строительство еще одного дома по программе реновации в Тимирязевском районе столицы. Объект планируется возвести на земельном участке площадью около 0,5 гектара возле Дмитровского шоссе. Общая площадь восьмиэтажного дома составит свыше 15 тысяч квадратных метров.

