Новый дом по программе реновации появится на Авиационной улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новостройка по программе реновации появится на Авиационной улице в столичном районе Щукино. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Комитет выдал разрешение на строительство, и теперь застройщик может приступить к работам на участке площадью 0,7 гектара", – отметил Слободчиков.

Жилой дом будет представлять собой два корпуса, соединенных подземным паркингом. Общая площадь жилых помещений достигнет почти 21 000 квадратных метров. В секциях дома возведут сквозные входные группы с витражным остеклением, там будут комната для хранения колясок и комната консьержа.

Предусмотрено 8 лифтов – 4 с грузоподъемностью 400 килограммов и еще столько же на 1 000 килограммов. Внешний фасад постройки отделают вентфасадом с фиброцементными плитами.

"В качестве основного приема оформления фасадов выбран контраст горизонтальных элементов темно-серого оттенка с рисунком, расположенных в зоне лоджий и окон, и вертикальных вставок белого цвета", – отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

На первом этаже дома смогут разместиться коммерческие и общественные заведения. Рядом с новостройкой появятся детская и спортивная площадки, а также зона для отдыха.

Также планируется благоустроить прилегающую территорию площадью около 5 000 "квадратов" и высадить можжевельник, дерен, барбарис, сирень, спирею и чубушник. Появятся системы освещения, видеонаблюдения, новые тротуары, проезды и наземная парковка.

Кроме того, строительство дома на Авиационной улице будет на всех этапах контролироваться инспекторами Мосгосстройнадзора.

Ранее на севере Москвы по программе реновации передали под заселение уже 51 новый дом. Общая площадь квартир в них превышает 600 тысяч квадратных метров. Свыше 22 тысяч горожан переселяются или уже переехали в новое жилье в САО. Переданные под заселение здания находятся в восьми районах округа.

