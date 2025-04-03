Сергей Собянин утвердил проект планировки части промзоны в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин утвердил проект планировки части промзоны площадью 15,34 гектара в столичном районе Западное Дегунино, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Сейчас на территории, которая расположена между Ильменским проездом и путями третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), находятся устаревшие производственные, коммунально-складские и иные объекты. Однако теперь там обустроят современный жилой квартал общей площадью 362,93 тысячи квадратных метров, в том числе для целей программы реновации.

На данном участке возведут общественно-деловые комплексы, школу на 800 учеников и детский сад для 350 малышей, спорткомплекс с бассейном и игровым залом, а еще объект здравоохранения. Также специалисты планируют обновить улично-дорожную сеть, в том числе построить новые дороги и реконструировать Ильменский проезд.

После территория будет благоустроена и озеленена, в том числе будут организованы пешеходные зоны, парковки для транспортных средств и многое другое.

Благодаря реорганизации части промзоны Дегунино – Лихоборы появится около 2 тысяч новых рабочих мест. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Ранее на севере Москвы под заселение по программе реновации передали более 50 новых домов. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов уточнил, что свыше 22 тысяч горожан переселяются или уже переехали в новое жилье в САО. Всего квартиры с улучшенной готовой отделкой получат около 109 тысяч жителей восьми районов округа.