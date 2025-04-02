Благоустроенное пространство появится на северо-востоке Москвы по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Благоустроенное пространство с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на северо-востоке Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, его слова передает сайт мэра и правительства столицы.

Для обустройства пространства выделено два участка площадью 0,05 гектара, которые расположены на Череповецкой улице в районе Лианозово. На данный момент там находятся устаревшие торговые объекты, которые не приносят пользу городу. Рядом с этой территорией есть жилая застройка и станция метро "Алтуфьево".

Данный проект редевелопмента, реализуемый по программе КРТ, является 10-м по счету в Северо-Восточном округе Москвы. Всего по этим проектам планируется реорганизовать свыше 113 гектаров. При этом в настоящее время в столице на разных стадиях реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

Ранее стало известно, что в столичном районе Марьина Роща в течение 8 лет появится современный деловой квартал по программе КРТ. На участке возведут более 187 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе административно-деловой комплекс и торгово-развлекательный центр со спортивным объектом.

Также будет построен отель на 850 номеров, а саму территорию после проведения работ благоустроят и озеленят. Благодаря данному проекту появится примерно 5,4 тысячи рабочих мест.

