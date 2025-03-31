Жилые и деловые кварталы возведут в 11 округах Москвы по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В 11 административных округах Москвы утверждены 40 проектов планировки территорий (ППТ) по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"По всем проектам КРТ в столице до начала строительных работ утверждается соответствующая документация, которая устанавливает параметры всех строящихся объектов", – напомнил он.

С 2020 года в столице утверждены 40 ППТ общей площадью свыше 486 гектаров. На этих площадках в рамках КРТ возведут свыше 10 миллионов квадратных метров недвижимости, а Москва получит свыше 93 тысяч рабочих мест, добавил вице-мэр.

После утверждения документации производится проектирование и последующее освобождение территорий, а затем – постройка новой недвижимости. Из 40 проектов 27 относятся к реорганизации бывших промзон, включая территории Соколиная Гора, Волгоградский проспект, Южный порт, Черемушки, Кунцево, Октябрьское Поле и Братцево.

Оставшиеся проекты проводятся в рамках перестройки неэффективно используемых территорий. Всего на этих участках возведут около 6,5 миллиона "квадратов" жилья, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Еще более четырех миллионов квадратных метров займут новые производства, объекты общественно-делового и социального назначения, включая школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиники и медицинские центры", – заключил он.

В частности, деловой квартал в столичном районе Марьина Роща планируется построить за 8 лет. Строительство будет организовано по просьбе правообладателя земли и объектов недвижимости, а всего в развитие площадки будет вложено около 51,2 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 2,4 миллиарда рублей.

