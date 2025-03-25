Современный деловой квартал появится по программе КРТ в районе Марьина Роща

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Современный деловой квартал появится в течение восьми лет в столичном районе Марьина Роща по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство будет организовано по просьбе правообладателя земли и объектов недвижимости. Соответствующий договор уже подписан с инвестором. В развитие площадки будет вложено около 51,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 2,4 миллиарда рублей.

В рамках договора на участке, площадь которого составляет 6,93 гектара, возведут более 187 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе административно-деловой комплекс и торгово-развлекательный центр со спортивным объектом. Также неподалеку будет построен отель на 850 номеров, а после территорию благоустроят и озеленят.

Ефимов уточнил, что благодаря данному проекту появится примерно 5,4 тысячи рабочих мест. Кроме того, территория имеет высокую транспортную доступность, так как рядом находится станция "Савеловская" Большой кольцевой линии метро и одноименная станция Серпуховско-Тимирязевской ветки, а также Савеловский вокзал.

На данный момент в Москве на разных стадиях реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

Ранее стало известно, что в семи округах столицы появятся жилье и социальные объекты в рамках проектов КРТ. Строительство начнется на месте промзон Соколиная Гора, Котляково, Черемушки, Автомоторная, Магистральные улицы, Алтуфьевское шоссе, Теплый Стан, Силикатные улицы и Боткинский проезд.

По словам Ефимова, там возведут не только жилые районы, но и деловые и промышленные комплексы. В результате город сможет получить 45,2 тысячи рабочих мест.

