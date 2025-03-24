Жилье и социальные объекты возведут по программе КРТ в семи округах столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилье и социальные объекты возведут в семи округах столицы в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в прошлом году в городе были одобрены проекты планировки территорий для 13 площадок, благодаря чему на территориях бывших промышленных зон и участков с устаревшими объектами построят свыше 5,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

"Здесь создадут благоустроенные жилые районы, деловые и промышленные комплексы, а также озеленят территории. В результате город сможет получить 45,2 тысячи рабочих мест", – уточнил Ефимов.

Здания появятся на месте промзон Соколиная Гора, Котляково, Черемушки, Автомоторная, Магистральные улицы, Алтуфьевское шоссе, Теплый Стан, Силикатные улицы и Боткинский проезд.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, из общей запланированной для строительства площади на 3,5 миллиона "квадратов" появится жилье. Еще 2,2 миллиона квадратных метров отведут под производства и деловую недвижимость, в частности для школ на 6,8 тысячи учеников и детских садов на 2,5 тысячи воспитанников. Кроме того, на местах бывших промзон появятся спортивные комплексы и поликлиники для взрослых и детей на 750 посещений в смену.

"Все территории будут благоустроены, на них появятся зоны для променада, отдыха и развлечений, парки и скверы, будут проложены новые дороги", – подчеркнул глава ведомства.

В процессе разработки планов по развитию территорий особое внимание уделяется созданию комфортной и функциональной инфраструктуры для жизни и работы. В прошлом году суммарная площадь земельных участков, для которых были утверждены проекты планировки территорий, включающие площадки КРТ, составила свыше 1,1 тысячи гектаров, из которых 227,7 гектара – это непосредственно участки для программы.

"Как правило, в данном случае документация по планировке территорий дополнительно предусматривает параметры развития прилегающей улично-дорожной сети и других общественных территорий с целью обеспечения полной интеграции создаваемых кварталов в существующую городскую среду", – добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В частности, был одобрен проект развития территории бывшей промышленной зоны Алтуфьевское шоссе, расположенной на северо-востоке Москвы. На участке площадью 29,17 гектара планируется построить современный жилой район с развитой инфраструктурой.

Здесь появятся образовательный комплекс, включающий в себя школы на 375 учеников и детские сады на 200 мест, многофункциональные центры с физкультурно-оздоровительным комплексом, промышленные и технологические парки, а также магазины, кафе и рестораны. Помимо этого, специалисты проведут обновление примерно 1,5 километра прилегающей дорожной сети. Также там создадут новые общественные пространства и обустроят участки озелененных территорий.

Между тем в столичном районе Хорошёво-Мнёвники ведется строительство четырех жилых комплексов в рамках программы реновации. Их общая площадь составит более 98 тысяч квадратных метров. Дома возводятся на улицах Генерала Глаголева, Демьяна Бедного, набережной Новикова-Прибоя и в Новохорошевском проезде.

На первых нежилых этажах новостроек планируется открыть социально-бытовые предприятия, такие как аптеки, частные медицинские клиники и магазины. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Также здесь появятся детские и спортивные площадки, будут установлены уличные светильники и камеры видеонаблюдения.