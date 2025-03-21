В районе Хорошёво-Мнёвники возводят четыре жилых комплекса по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Хорошёво-Мнёвники Северо-Западного административного округа Москвы ведется строительство четырех жилых комплексов в рамках программы реновации, их общая площадь составит более 98 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Дома возводятся на улицах Генерала Глаголева, Демьяна Бедного, набережной Новикова-Прибоя и в Новохорошевском проезде.

"Суммарно в четырех жилых комплексах предусмотрено 959 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты. Новостройки возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой, здесь также будут появляться новые социальные учреждения", – поделился министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что рядом с новостройками уже функционируют объекты здравоохранения, учебные заведения, магазины, кафе, пункты выдачи заказов и салоны красоты. Кроме того, рядом с жилыми комплексами, строящимися на улице Демьяна Бедного и в Новохорошевском проезде, находятся станции "Народное Ополчение" Большой кольцевой линии метро и Хорошёво Московского центрального кольца.

На первых нежилых этажах новостроек планируется открыть социально-бытовые предприятия, такие как аптеки, частные медицинские клиники и магазины. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся детские и спортивные площадки, будут установлены уличные светильники и камеры видеонаблюдения.

Председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков отметил, что строительство всех объектов проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

По его словам, на них уже были проведены 17 выездных проверок, во время которых инспекторы комитета оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации.

Между тем москвичи из 95 районов города приступили к переселению по реновации. В новые здания переедут жители более чем 1,2 тысячи домов, указал заммэра Владимир Ефимов. По его словам, переселение коснулось уже свыше 203 тысяч человек.

До этого власти Москвы согласовали проект строительства еще одного здания по программе реновации. Речь идет о многоквартирном доме на Сходненской улице. Это будет односекционное здание с помещениями общественного назначения на первом этаже.