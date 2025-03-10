Дом по реновации появится на Сходненской улице в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Многоквартирный жилой дом появится по программе реновации по адресу Сходненская улица, владение 42. Проект здания уже согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

"Это будет односекционное здание с помещениями общественного назначения на первом этаже. В нем запроектировано 85 квартир, в том числе специально оборудованных для маломобильных граждан", – передает слова Щербакова портал мэра и правительства столицы.

На первом этаже дома сделают вестибюльно-входную группу, колясочную, комнату консьержа, а также коммерческие помещения с отдельными входами. На подземном этаже разместят индивидуальный тепловой пункт, насосную, водомерный узел и другое. В самом здании и на прилегающей территории создадут безбарьерную среду.

За семь лет реализации программы реновации в Москве свыше 66 тысяч семей получили новые квартиры. Сейчас около 11,8 тысячи из них проживают в ЮВАО, более 11,2 тысячи – в ВАО, примерно 8 тысяч – в ЗАО, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

При этом более 49 тысяч переселившихся семей воспользовались помощью города при переезде.