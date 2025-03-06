Более 66 тысяч семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За семь лет существования программы реновации более 66 тысяч семей переехали в новые дома, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что первые жители подписали договоры на квартиры в рамках программы в районе Северное Измайлово в 2018 году. В настоящее время из 66 тысяч семей – участников программы реновации около 11,8 тысячи проживают в Юго-Восточном административном округе. Еще более 11,2 тысячи – на востоке Москвы и примерно 8 тысяч – на западе, указал вице-мэр.

"При этом около 75% от всех переселившихся по программе реновации семей – более 49 тысяч – воспользовались помощью города при переезде", – сказал Ефимов.

Благодаря этому сервису москвичи могут получить бесплатную помощь грузчиков и грузовой автомобиль для комфортного переезда в новую квартиру. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подать заявку на mos.ru либо обратиться в центры информирования по переселению.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в ЮВАО за услугами сервиса обратились около 9,2 тысячи семей, в ВАО цифра превысила 8,3 тысячи, а в САО – более 6,7 тысячи.

В департаменте информационных технологий добавили, что в сервисе "Переезд по программе реновации" можно найти общую инструкцию, которая поможет подготовиться к предстоящему переезду. С помощью этой инструкции можно узнать, как организован процесс переезда, ознакомиться с перечнем необходимых документов для оформления договора, а также найти ссылки на полезные услуги. Если настроить параметры переезда в суперсервисе, то появится возможность ознакомиться с индивидуальной инструкцией, которая будет соответствовать конкретной жизненной ситуации.

Ранее в Останкинском районе столицы была расселена первая пятиэтажка по соответствующей программе. Около 140 жителей переехали в новый дом, расположенный по соседству.

В новостройке расположены 222 квартиры с готовой улучшенной отделкой, подъезды оборудованы помещениями для консьержей, колясочными и пассажирскими лифтами. На придомовой территории обустроены зоны отдыха, детская и спортивная площадки.