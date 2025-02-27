Более 70 новостроек возвели по реновации в Москве в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве в прошлом году построили 74 новых дома по программе реновации. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, общая площадь квартир в этих новостройках составляет свыше 1,3 миллиона квадратных метров. Больше всего домов появилось в ВАО (20), САО (15), СВАО (9) и ЮВАО (9).

Новые ЖК расположены в 44 столичных районах, отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Большинство из них находятся в Головинском районе – шесть домов на 835 квартир, в Перове – пять ЖК на 1 084 квартиры, в Люблине – четыре здания с 1 091 квартирой.

При этом придомовые территории новостроек благоустроены. Там оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Кроме того, установили наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, за время строительства объектов инспекторы комитета провели более 600 выездных проверок, в рамках которых оценивали выполненный объем работ.

Между тем новостройка по реновации площадью более 45,5 тысячи "квадратов" появится в Лосиноостровском районе. Дом расположится по адресу Магаданская улица, владения 6–10. Для возведения здания выделен участок площадью 1,1 гектара.