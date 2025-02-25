Новостройку по реновации возведут в Лосиноостровском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройка по программе реновации появится на участке площадью 1,1 гектара в столичном Лосиноостровском районе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Площадь дома, который расположится по адресу Магаданская улица, владения 6–10, составит свыше 45,5 тысячи квадратных метров.

Возле будущей новостройки находятся шесть парков и скверов, где можно приятно провести время и заняться спортом, отметила Княжевская. Кроме того, здесь возведено большое количество социальных учреждений.

Между тем жилой комплекс по программе реновации построят в районе Лефортово. Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,4 гектара. В рамках работ прилегающую территорию благоустроят, создадут общественно значимые объекты вблизи новостройки.

Ранее около 1,7 тысячи жителей Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов приступили к осмотру квартир по программе реновации. Для жителей в новостройках открылись центры информирования по переселению, в которых специалисты могут проконсультировать желающих по вопросам, связанным с переездом.