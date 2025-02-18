Около 1,7 тыс москвичей приступили к осмотру квартир по реновации в трех округах столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 1,7 тысячи жителей Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов Москвы приступили к осмотру квартир по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На востоке города с выбором предложенного жилья по программе реновации определяются почти 700 жителей пяти старых домов в районах Соколиная Гора и Перово. На юго-востоке столицы к осмотру квартир приступили около 400 человек, проживающих в двух расселяемых домах в Люблине, на западе – почти 600 человек из пяти старых зданий в районе Филевский Парк", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что для жителей в новостройках открылись центры информирования по переселению, в которых специалисты могут проконсультировать желающих по вопросам, связанным с переездом.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился, что в декабре 2024 года наибольшее количество новостроек для заселения по программе реновации было передано в районах Перово и Соколиная Гора – по три жилых комплекса в каждом. По одному новому дому было введено в районах Люблино и Филевский Парк.

Всего в этих жилых комплексах предусмотрено почти 1,9 тысячи квартир с улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. Он уточнил, что в подъездах оборудованы помещения для консьержей и колясочные, а первые этажи спроектированы как нежилые – в дальнейшем там планируется открыть объекты социально-бытового назначения.

Чтобы ускорить процесс оформления документов на новые квартиры и переехать, участникам программы реновации, у которых есть полная учетная запись на mos.ru, предлагается воспользоваться сервисом "Переезд по программе реновации". Он позволяет записаться на просмотр квартиры и выбрать удобное время для подписания договора с городом.

Подготовиться к переезду можно с помощью общей инструкции, сообщили в столичном департаменте информационных технологий. Благодаря ей можно узнать, как организован процесс переезда, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Настроив параметры переезда, можно ознакомиться с инструкцией, адаптированной под конкретную жизненную ситуацию.

Ранее стало известно, что свыше 30 домов старого жилого фонда расселено по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. В современные жилые комплексы переехали 2,6 тысячи семей.

Между тем новостройка по программе реновации появится в Тимирязевском районе на севере столицы. Общая площадь объекта превысит 18 тысяч квадратных метров. Предполагается, что в доме будет 184 квартиры, каждая из которых получит улучшенную отделку.