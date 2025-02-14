Дом по программе реновации появится на улице Кибальчича в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще один жилой дом возведут в рамках программы реновации в Алексеевском районе на северо-востоке столицы. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, которую цитирует портал мэра и правительства города.

Она уточнила, что к настоящему моменту уже готов градостроительный план земельного участка для строительства объекта на улице Кибальчича. Его предельная площадь, продолжила Княжевская, составит 27 тысяч квадратных метров.

В рамках реновации специалисты также займутся благоустройством территории вокруг будущего дома, создадут дополнительную инфраструктуру, в которую войдут детские сады и школы.

Уточняется, что выбор места для застройки зависит от развития и перспективности транспортной сети. Например, новый объект появится рядом со станцией метро "Алексеевская" и недалеко от крупных парков.

Тем временем другую новостройку по программе реновации начали строить в Котловке на улице Кржижановского. На жилой площади свыше 40 тысяч квадратных метров появятся 368 квартир. Девять из них обустроят для маломобильных горожан.

На прилегающей к дому территории оборудуют детские и спортивные площадки и зоны отдыха. Также здесь пройдут работы по озеленению и установке уличного освещения.

Вместе с тем свыше 30 домов старого жилого фонда расселено по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. В современные жилые комплексы переехали 2,6 тысячи семей.

