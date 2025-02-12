На юге Москвы построены 33 жилых комплекса по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Южном административном округе (ЮАО) Москвы построены 33 новостройки по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

"Суммарно в 33 жилых комплексах, возведенных по программе реновации в ЮАО, оборудовано более 6,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой", – прокомментировал Овчинский.

Больше всего новых домов появилось в столичном районе Царицыно – там построены 10 зданий, включающих свыше 2 тысяч квартир. В Нагатинском Затоне возвели 5 жилых домов на более чем тысячу квартир, а в Даниловском и Нагорном районах появились по 4 ЖК, где суммарно свыше 1,6 тысячи квартир.

Возле новостроек проводят благоустройство, включая высадку деревьев и кустарников, газонов и цветников. Также специалисты обустраивают детские площадки, спортплощадки и зоны для отдыха.

В целом на юге Москвы планируется переселить 378 устаревших домов. Таким образом, более 82 тысяч горожан получат новую жилищную площадь.

До этого сообщалось, что только на востоке Москвы расселено 130 домов в рамках реновации. Около 600 горожан приступили к осмотру квартир в районе Перово. Там реновация коснулась жителей 31 дома. В целом ключи от новых квартир получили свыше 3 тысяч москвичей.

