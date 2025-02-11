Около 600 москвичей приступили к осмотру квартир по программе реновации в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 600 москвичей приступили к осмотру квартир по программе реновации в районе Перово. Там открылся центр информирования по переселению горожан, рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Его слова приведены на портале мэра и правительства Москвы.

В данном районе на начало 2025 года реновация коснулась жителей 31 старого дома. Ключи от новых квартир на настоящее время получили уже почти 3,3 тысячи горожан.

Жилой комплекс в Перове, находящийся на 3-й Владимировской улице, расположен в пяти минутах ходьбы от расселяемых корпусов. Вместе с новыми квартирами участники программы получают и необходимое оборудование, например, электрические плиты, сантехнику и осветительные приборы. Кроме того, в помещениях выполнена чистовая отделка.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, пятисекционный жилой комплекс вмещает в себя 346 квартир, 6 из которых оборудовали для маломобильных граждан. На первых этажах разместились нежилые помещения, где откроются магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты инфраструктуры, добавил он.

Чтобы ускорить процесс оформления документов на новое жилье и сделать переезд более удобным, москвичи, зарегистрированные на портале mos.ru, могут воспользоваться специальным сервисом "Переезд по программе реновации". С помощью него можно выбрать дату осмотра новой квартиры, а после подготовки проекта договора – назначить день его подписания. При необходимости можно записаться на прием к нотариусу онлайн.

Также через сервис можно загрузить и отправить в департамент городского имущества правоустанавливающие документы. Кроме того, можно вызвать грузчиков, которые помогут бесплатно перевезти вещи из старой квартиры в новую.

Между тем более 370 москвичей получили новые квартиры по программе реновации в жилом комплексе по адресу улица Кедрова, дом 16, корпус 3. Поэтапное переселение в новостройку началось в декабре прошлого года. Первыми к осмотру квартир приступили 170 жителей, проживающих по адресам улица Шверника, дом 2, корпус 2, и Большая Черемушкинская улица, дом 6, корпус 2.

