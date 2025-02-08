Более 370 москвичей получили квартиры по реновации в доме на улице Кедрова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 370 москвичей получили новые квартиры по программе реновации в жилом комплексе по адресу улица Кедрова, дом 16, корпус 3. Об это сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Гаман рассказал, что поэтапное переселение в новостройку началось в декабре прошлого года. Первыми к осмотру квартир приступили 170 жителей, проживающих по адресам улица Шверника, дом 2, корпус 2 и Большая Черемушкинская улица, дом 6, корпус 2. Затем к ним присоединились москвичи из первого и третьего корпусов того же дома на Большой Черемушкинской улице. На данный момент с выбором жилья определились около 580 человек, из которых 370 уже получили квартиры.

Жилой комплекс построили на месте трех ранее расселенных домов. В новостройке 581 квартира, три из которых адаптированы для маломобильных горожан, добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, в доме предусмотрели помещения для консьержей и колясочные. На придомовой территории оборудовали четыре детские и две спортивные площадки, а также две зоны отдыха.

Ранее в ВАО расселили 130 домов в рамках реализации программы реновации. Больше всего расселенных зданий оказалось в районах Измайлово (29), Северное Измайлово (28) и Перово (16). Для переселения граждан возвели почти 60 новостроек, отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.