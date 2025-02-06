Жилой комплекс по реновации на 544 квартиры появится в Южном Тушине

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Жилой комплекс по программе реновации площадью более 64 тысяч квадратных метров появится в столичном районе Южное Тушино. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

ЖК, строительство которого уже ведется, будет состоять из двух корпусов. Он расположен по адресу проезд Досфлота, земельный участок 2А.

По словам Овчинского, в новостройке предусмотрено 544 квартиры, 8 из них адаптируют для маломобильных жильцов. В подъездах жилого комплекса оборудуют помещения для консьержей и колясочные, а также установят 20 лифтов. Первые этажи будут нежилыми, там смогут открыться досуговые центры, ПВЗ, частные медицинские клиники и другие объекты. В данный момент идет монтаж кровли, фасадов и устройство инженерных систем, уточнил он.

Корпуса строятся по монолитной технологии, фасады выполнены из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. Динамичность новостройке придаст переменная этажность. На придомовой территории обустроят детскую и спортивную площадки, а также три зоны отдыха. Кроме того, специалисты проведут озеленение и смонтируют наружное освещение.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, дом строится под контролем комитета. Инспекторы провели уже четыре выездные проверки, в ходе которых оценили ход работ и качество стройматериалов. Строительная готовность ЖК – 55%.

Между тем дом по реновации появится и в районе Соколиная Гора. Мосгосстройнадзор выдал разрешительную документацию, поэтому застройщик может приступить к работам. Новостройка будет расположена по адресу Мироновская улица, земельный участок № 32. Два корпуса дома соединит общая подземная парковка.