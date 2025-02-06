Новостройка по реновации появится в районе Соколиная Гора

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Новый дом по программе реновации появится в столичном районе Соколиная Гора, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Мосгосстройнадзор.

"Комитет выдал разрешительную документацию, и теперь застройщик может приступить к работам на земельном участке размером более 1,1 гектара. Площадь жилых помещений составит 32,6 тысячи квадратных метров", – подчеркнул председатель ведомства Антон Слободчиков.

Новостройка появится по адресу Мироновская улица, земельный участок № 32. Дом будет представлять собой два корпуса с двумя секциями с общей подземной автомобильной парковкой. Само здание облицуют плиткой из литьевого бетона и сталекомпозитных кассет.

Новые жители смогут воспользоваться одним из 12 лифтов, добавил Слободчиков. Также в холле на первом этаже поместят комнату консьержа и колясочную. Территория вокруг новостройки будет благоустроена, здесь возведут детские и спортивные площадки, а также зону для отдыха.



Ранее Сергей Собянин подарил автомобиль "Москвич" семье Виталия Сухова, который стал 200-тысячным жителем, приступившим к переселению в новый дом по программе реновации. Торжественное мероприятие прошло у нового ЖК в проезде Черепановых в Коптеве. Мэр отмечал, что в столичном районе смогли переселить свыше тысячи человек.

